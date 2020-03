Star Wars 9: czym jest nowa Moc łącząca Rey i Kylo Rena i w jaki sposób poświęciła się Leia?

W filmie Star Wars 9 mogliśmy zobaczyć tzw. Force Dyad (nazwijmy ją Mocą Dwojga). Jak wiemy, Rey i Kylo Rena łączyła specyficzna więź, dzięki której byli się w stanie m.in. komunikować na odległość. Już w Przebudzeniu Mocy Kylo przeczuwał, że tajemnicza dziewczyna jest kimś niezwykłym. Snoke twierdził, że stworzył (a w rzeczywistości wzmocnił) to, co ich łączyło.

Bohaterowie byli czymś nazywanym Dyad in the Force: w miarę, jak ich siła w Mocy rosła, wzmacniała się również więź. Przestrzenie, w których znajdowali się Kylo i Rey, mogły się przenikać; byli w stanie pojedynkować się na odległość i przenosić obiekty z jednego miejsca do drugiego, stosując specyficzną teleportację. Był to nowy koncept, którego film ostatecznie nie wyjaśnił, nie zagłębił się w jego szczegóły. Książki Star Wars The Rise of the Skywalker The Visual Dictionary i literacka adaptacja filmu wyjawiają znacznie więcej.

Moc Dwojga wydaje się zjawiskiem całkowicie naturalnym. Powstała z wpływu samej Mocy, bez interwencji kogoś z zewnątrz. Pozwala ona również czerpać z drugiej osoby - gdy Kylo próbował wedrzeć się do umysłu Rey, dziewczyna poznała część możliwości Mocy. Choć nie rozumiała jej, dowiedziała się, w jaki sposób uzyskać dostęp do pewnych umiejętności. W jej umyśle otworzyło się wówczas wiele drzwi. Dlatego uciekając z Bazy Starkiller instynktownie użyła sztuczki Jedi, by wpłynąć na umysł szturmowca. Była też w stanie stanąć do pojedynku z Kylo (swoją drogą - ciężko rannym).

Powieść potwierdza, że tę Moc może pielęgnować zarówno Jasna, jak i Ciemna Strona Mocy. Według powieści, Sithowie od wieków poszukiwali i próbowali stworzyć podobną więź. Jedna z przepowiedni mówiła o Bliźniakach Mocy, nazywanych właśnie Force Dyad. Rey Palpatine i Bena Solo opisywano jeszcze przed narodzeniem słowami podobnymi do słynnej Zasady Dwóch, która zakładała istnienie jedynie dwóch Sithów: mistrza i ucznia.

Zasada Dwóch była bladą imitacją, niegodnym, ale niezbędnym następcą starszej, czystszej doktryny Dyad - wyjaśnił Palpatine. Jedi kultywowali własną wersję Dwojga w ramach więzi między Mistrzem a Padawanem. Zakładając, że Rey przekaże to, czego się nauczyła, można założyć, że stworzy Zakon zupełnie inny niż ten, który znamy.

Poznajemy też odpowiedź na pytanie, w jaki sposób Leia odkupiła swojego syna. Córka Anakina Skywalkera czuła, że słabnie. Duch Mocy Luke'a ostrzegł ją i zapowiedział, że zostało jej tylko jedno, ostatnie zadanie. Gdy nadszedł czas, Leia położyła się na łóżku, postanawiając wykorzystać resztki sił, by dotrzeć do syna. Kosztowało ją to życie.

Kylo Ren zawsze czuł się odrzucony przez matkę. Zaczął wierzyć, że Leia nigdy go nie kochała. Trzymała go na dystans. Według powieści, gdy Ben był dzieckiem, przemierzał galaktykę ze swoim ojcem, Hanem, i "wujkiem" Chewiem, rzadko widując matkę, która oddana była politycznej karierze. Następnie pracowała nad nowym projektem - rodzącym się Ruchem Oporu. Ben został w końcu wysłany na szkolenie do Luke'a, co uważał za kolejny akt odrzucenia.

Gdy Kylo poczuł Leię w Mocy, zrozumiał, że jego mama umiera i wykorzystała resztki sił, by do niego dotrzeć. Zrozumiał, że błądził i mylił się co do swoich rodziców. W końcu Leia zdecydowała się poświęcić cenną życiową energię, by powiedzieć synowi, że go kocha. Ten bezinteresowny akt oddania, matczyna deklaracja miłości, wzmocniła Światło w Benie Solo i wpłynęła na jego odkupienie.