Książka Żulczyka na ekranie. Zwiastun serialu Wzgórze psów zapowiada coś intrygującego

Netflix chce rozpocząć 2025 rok z przytupem. Wówczas premierę będzie mieć polski serial Wzgórze psów, oparty na książce Jakuba Żulczyka pod tym samym tytułem. To już druga sytuacja, gdy Netflix adaptuje twórczość pisarza. Po raz pierwszy zrobili to z Informacją zwrotną, która zebrała dobre opinie widzów. Teraz zadebiutował pełny zwiastun nowego serialu, któremu nie można odmówić intrygującego klimatu.

Główne role grają Robert Więckiewicz, Mateusz Kościukiewicz, Jaśmina Polak i Wojciech Zieliński. Serial to thriller, który ma przyciągnąć widzów ceniących skomplikowane portrety psychologiczne.

Za kamerą serialu stanęli Jacek Borcuch i Piotr Domalewski. Jakub Żulczyk osobiście napisał scenariusz w oparciu o swoją książkę, współpracując z Piotrem Domalewskim.

W obsadzie są również: Jan Dravnel, Andrzej Konopka, Magdalena Wójcik, Zofia Stafiej, Helena Sujecka, Kamila Urzędowska, Beata Buczek-Żarnecka, Karolina Adamczyk, Mateusz Król, Mirosława Lombardo, Rafał Stachowiak, Marcin Cieślikowski i inni.

Serial opowiada historię Mikołaja Głowackiego (Mateusz Kościukiewicz), odnoszącego sukcesy pisarza po trzydziestce, który wraca po latach nieobecności do swojego rodzinnego miasta Zybork. który wraca po latach nieobecności do swojego rodzinnego miasta Zybork. To właśnie stamtąd uciekł przed tragicznymi wydarzeniami, których wspomnienie ściga go do dziś. Towarzyszy mu żona Justyna (Jaśmina Polak), dziennikarka śledcza pracująca dla największego dziennika w Polsce. Powodem wizyty jest szczególna okazja – urodziny Tomasza (Robert Więckiewicz), ojca Mikołaja i wpływowego miejskiego aktywisty, który świętuje w gronie swojej drugiej żony i przyjaciół. Grupa ta wspólnie walczy z lokalną korupcją, sprzeciwiając się planom inwestycyjnym, które mogą pozbawić mieszkańców Zyborka ich domów. W miarę rozwoju akcji odkrywane są powiązania między niedawnym morderstwem a zbrodnią z przeszłości.

Premiera Wzgórza Psów odbędzie się 8 stycznia 2025 roku.