Gwiezdne wojny - Sam Witwer o Duchu Mocy Anakina i wyciętym fragmencie Wojen Klonów

fot. Disney/Lucasfilm

Gwiezdne wojny to w ogromnej mierze historia Anakina Skywalkera. Anakin zostaje bohaterem wojennym podczas Wojen Klonów, a pod koniec wojny upada i przechodzi na Ciemną Stronę Mocy. Jego syn, Luke, pomaga mu w odkupieniu. Pod koniec Powrotu Jedi Duch Mocy Anakina pojawia się obok zjaw Yody i Obi-Wana Kenobiego. Niektórzy fani zastanawiali się nad tym momentem, a zwłaszcza nad decyzją zastąpienia Sebastiana Shawa (pierwotnie wcielił się on w ducha) Haydenem Christensenem w nowej edycji filmu z 1997 roku.

Podczas nowego wywiadu aktor Sam Witwer, który w serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów użyczał swojego głosu postaci Dartha Maula, wyjawił kilka nowych szczegółów - George Lucas miał konkretny powód wspomnianej podmiany i opowiedział mu o tym. Przy okazji aktor napomknął, że z finału serialu został wycięty pewien dialog, który miał w jakiś sposób nawiązywać do tej decyzji. Teraz Witwer przekazał dalej słowa, które usłyszał od twórcy Gwiezdnych wojen:

Lucas wyjaśnił, że kiedy jesteś Jedi i myślisz o swoich przyjaciołach, możesz w pewnym sensie dotknąć ich w Mocy. Możesz sięgnąć dalej i pomyśleć o swoim przyjacielu, a wtedy wstępuje w ciebie dobre przeczucie i świadomość, że on gdzieś tam jest. Patrzysz w rozgwieżdżone niebo poprzez Moc, a gwiazdy to Jedi. Gdy Imperium zaczęło przejmować władzę, gwiazdy zaczęły migotać. Nastał Rozkaz 66, a część z nich zgasła. Ahsoka wyciąga rękę, by dotknąć Anakina, jej przyjaciela, ale jego już tam nie ma. Anakin Skywalker zniknął. Ahsoka zakłada, że Jedi nie żyje, został zabity. Więc pomysł, że Skywalker w rzeczy samej umarł w Zemście Sithów, został również wbudowany w Wojny Klonów. Tak według George'a działa Moc.

Jedi Anakin Skywalker zmarł, kiedy stał się Darthem Vaderem - dlatego jego Duch Mocy powinien wyglądać jak przed tą straszliwą transformacją.

Ci wszyscy źli faceci, im dłużej wędrują mroczną ścieżką, tym bardziej stają się karykaturą samych siebie. (...) Pomysł, że Anakin umarł i stał się zupełnie inną osobą jest częścią DNA Gwiezdnych wojen z tamtych czasów, które przetrwało do teraz, poprzez prequele i Wojny Klonów. To całkiem interesujące rzeczy do przemyślenia.