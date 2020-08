Gwiezdne Wojny - Kylo Ren bohaterem filmu lub serialu? Nowa plotka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney/Lucasfilm

Gwiezdne Wojny to marka, z którą związana jest masa różnych popkulturowych plotek. Większość to rzeczy nie mające nic wspólnego z rzeczywistością i bajki pisane przez YouTuberów, ale są też dobre, rzetelne źródła, których informacje nie raz się sprawdzały.

Nowa plotka pochodzi z Kessell Run Transmissions, których informacje o Star Wars nie raz się sprawdzały. To oni jako pierwsi podali, że Lucasfilm pracuje nad serialem Star Wars: The Bad Batch, który został potem potwierdzony.

Według ich doniesień Lucasiflm chce dalej rozwijać postać Bena Solo / Kylo Rena. Chodzi o projekt aktorski, ale nie wiadomo, czy film, czy serial. Nie wiadomo też, czy miałoby to rozgrywać się przed czy po trylogii sequeli. Podobno Lucasfilm zdał sobie sprawę jak bardzo jest popularny ten bohater grany przez Adama Drivera i rozważają różne opcje. Czy jest to pomysł, który spotkałby się z zainteresowaniem? Dajcie znać w komentarzach.

https://twitter.com/Corey_WolfPack/status/1295080251152912387

https://twitter.com/Corey_WolfPack/status/1295079304762720256

Prequel wydaje się mało prawdopodobny, bo ten rejony życia Bena / Kylo został w szczegółach opowiedziany w komiksie The Rise of Kylo Ren. Być może jego dalsze losy mają więcej sensu, ale to już czysta spekulacja.

Nawet, jeśli ta informacja się potwierdzi, plany na określony projekt nie oznaczają, że pojawi się on wcześniej niż za kilka lat.