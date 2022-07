Star Wars: Acolyte - Amandla Stenberg w głównej roli serialu ze świata Gwiezdnych Wojen

© TM &2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. Â All Rights Reserved. Âor duplication.

Star Wars: Acolyte będzie serialem, którego akcja rozgrywa się 100 lat przed wydarzeniami z filmu Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo. Historia ma ukazać galaktykę u szczytu ery Wysokiej Republiki, kiedy Jedi byli najsilniejsi, a Sithowie mieli zostać wytępieni. Szczegóły fabuły nowej produkcji są trzymane w tajemnicy.

Ogłoszono, że główną rolę zagra Amandla Stenberg, która znana jest z takich produkcji jak Nienawiść, którą dajesz, Mroczne umysły czy Igrzyska śmierci. Tym samym potwierdzono doniesienia z grudnia 2021 roku, gdy po raz pierwszy pojawiło się jej nazwisko w kontekście Star Wars: Acolyte. Informację podano na oficjalnym Twitterze Gwiezdnych Wojen.

https://twitter.com/starwars/status/1550546526119727105

Według doniesień w serialu po raz pierwszy w wersji aktorskiej zobaczymy legendarnych Sithów znanych z książek i gry Star Wars: Knights of the Old Republic. Wymienia się tutaj takie osoby jak Darth Nihilus, Darth Malak, Darth Revan oraz Darth Bane, czyli twórca Zasady Dwóch (może być jeden mistrz, jeden uczeń). Bane rozpoczął plan zniszczenia Jedi, który zakończył Imperator Palpatine.

Twórczynią, scenarzystką i showrunnerką Star Wars: Acolyte jest Leslye Headland (Russian Doll), która obiecuje, że nie pojawią się żadne postacie znane z dotychczasowych filmowych historii. Prace na planie zdjęciowym mają ruszyć w 2022 roku. Data premiery serialu nie została ustalona.