For All Mankind - powstanie 4. sezon! Historia wkroczy w XXI wiek [SDCC 2022]

fot. Apple TV+

For All Mankind to serial tworzony przez Ronalda D. Moore'a, Bena Nediviego i Matta Wolperta, który opowiada historię osadzoną w świecie, gdzie wyścig kosmiczny pomiędzy USA i ZSRR nigdy nie dobiegł końca. Historia rozpoczęła się w 1969 roku, gdy ZSRR jako pierwsze dotarło na Księżyc. Następnie w 2. sezonie nastąpił przeskok czasowy do 1983 roku, a potem do lat 90. w 3. serii, w którym astronautom udało się dotrzeć na Marsa.

Na Comic-Conie w San Diego odbył się panel, który swoją obecnością zaszczycili odtwórcy głównych ról Joel Kinnaman (Ed Baldwin) i Krys Marshall (Danielle Poole), a także Shantel VanSanten (Karen Baldwin), Wrenn Schmidt (Margo Madison), Edi Gathegi (Dev Ayesa), Coral Peña (Aleida Rosales), Jodi Balfour (Ellen Wilson), Casey Johnson (Danny Stevens), Sonya Walger (Molly Cobb) i Cynthy Wu (Kelly Baldwin). Nie zabrakło również twórców produkcji, w tym Ronalda D. Moore'a, który ogłosił, że For All Mankind powróci na Apple TV+ z 4. sezonem.

Jestem podekscytowany, że możemy kontynuować tę niesamowitą historię. Od samego początku miałem nadzieję, że będzie to długa, wieloletnia podróż. Jestem zadowolony z tego, co zrobiliśmy i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co możemy zrobić w przyszłości.

Z kolei Matt Wolpert zdradził, że historia w 4. sezonie będzie dalej ewoluować i przeniesie się do XXI wieku. Prace na planie zdjęciowym nowej serii mają rozpocząć się w sierpniu 2022 roku.

For All Mankind - sezon 3, odcinek 6

For All Mankind - premiera 8. odcinka 3. sezonu 29 lipca na Apple TV+.