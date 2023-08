Star Wars: Ahsoka - Hera i Sabine. Zdjęcia porównujące postacie z animacją

fot. materiały prasowe

Star Wars: Ahsoka doczekała się nowych zdjęć promocyjnych. Zostały one zrobione na potrzeby tekturowych reklam, które są ustawiane w kinach i innych miejscach. Dzięki temu widzimy w pełnej okazałości Sabine Wren, Herę Syndullę, Ahsokę Tano oraz droida Choppera.

Star Wars: Ahsoka - zdjęcia

Zobaczcie też, jak Hera i Sabinę, debiutujące w wersji aktorskiej, wyglądają w porównaniu do swoich animowanych pierwowzorów.

Star Wars: Ahsoka

Serial rozgrywa się równolegle do wydarzeń z 3. sezonu The Mandalorian. Ahsoka i Hera poszukują Wielkiego Admirała Thrawna, który w finale Star Wars Rebeliantów rozgrywającym się wiele wcześniej zniknął wraz z Ezrą Bridgerem. Jednak wszystko wskazuje na to, że to nie Thrawn jest zagrożeniem dla galaktyki.

Star Wars: Ahsoka - premiera 23 sierpnia 2023 roku w Disney+.