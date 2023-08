Gwiezdne Wojny: Ahsoka - kim jest Inkwizytor? Opis postaci z serialu

fot. materiały prasowe

Gwiezdne Wojny: Ahsoka to nowy serial ze świata Gwiezdnych Wojen. W zwiastunie pojawiła się postać, która przypomina Inkwizytora Sithów, ale w tych czasach zasadniczo ich już nie powinno być. Tajemnica wokół tej osoby jest tematem dyskusji fanów, bo być może prawdziwa tożsamość tej postaci może być czymś ekscytującym i ważnym.

Star Wars: Ahsoka - kim jest Inkwizytor?

Oficjalna strona stawars.com opublikowała opisy kilku postaci, które dają nam więcej informacji na ich temat. Na czele ze wspomnianym Inkwizytorem. Potwierdzają, że w istocie ta postać pracowała dla Vadera jako Inkwizytor.

Marrok

Swego czasu był Inkwizytor polującym na Jedi dla Imperium. Teraz pracuje jako najemnik zwerbowany przez Morgan Elsbeth. W pełnej zbroi bojowej wojownik wciąż dzierży czerwony miecz świetlny z dwoma ostrzami.

Baylan Skoll

Jest on uzbrojonym w miecz świetlny najemnikiem, który pracuje ze swoją uczennicą Shin Hati. Choć był czas, gdy Baylan znał Anakina Skywalkera, nie jest on Jedi. Współpracuje on z Morgan Elsbeth, sojuszniczką Wielkiego Admirała Thrawna. Pozostaje on niezłomnym wojownikiem, poszukując potęgi i wierzącym w to, że kolejna wojna jest nieunikniona

Shin Hati

Uczennica Baylana Skola jest dobrze wyszkolona w walce mieczem świetlnym. Wykorzystuje te umiejętności w pracy najemniczki zwerbowanym przez Morgan Elsbeth.

Star Wars: Ahsoka - premiera 23 sierpnia w Disney+.