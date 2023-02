Star Wars: Ahsoka - kiedy premiera? Aktorka podaje porę roku

Lucasfilm/materiały prasowe

Rosario Dawson udzieliła wywiadu programowi TODAY, w którym musiał paść temat jej nadchodzącego serialu Star Wars: Ahsoka. W nim też gra byłą Jedi, wchodząc na dobre do świata Gwiezdnych Wojen. Na ten moment Dawson wystąpiła w roli Ahsoki dwukrotnie: w jednym odcinku 2. sezonu The Mandalorian oraz również w jednym odcinku serialu Księga Boby Fetta.

Star Wars: Ahsoka - kiedy premiera?

Według aktorki premiera serialu w platformie streamingowej Disney+ powinna odbyć się jesienią 2023 roku, czyli pomiędzy wrześniem a listopadem.

Będzie to jeden z czterech seriali osadzonych w świecie Gwiezdnych Wojen, które będziemy mogli obejrzeć w 2023 roku. Pozostałe to 3. sezon The Mandalorian, nowość Star Wars: Skeleton Crew oraz właśnie emitowany 2. sezon Parszywej zgrai.

Na ten moment szczegóły fabuły tego serialu nie zostały oficjalnie ujawnione. Wiemy jednak, że obok Ahsoki pojawią się inne postaci z serialu animowanego Star Wars Rebelianci. Na ekranie zobaczymy Ezrę Bridgera, Herę Syndullę oraz Sabine Wren.