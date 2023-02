Star Wars Jedi: Ocalały wprowadza nowego wroga. Fani Gwiezdnych Wojen poznali już tę rasę

fot. EA

Opublikowany kilka tygodni temu zwiastun Star Wars Jedi: Ocalały zaprezentował postać, która dotąd była szerzej nieznana graczom. Teraz, na kilka tygodni przed premierą, twórcy zdecydowali się poświęcić jej więcej miejsca. Wspomniana postać to Rayvis i jeśli wierzyć ekipie odpowiedzialnej za grę, będzie to przeciwnik niemal niezniszczalny. Chociaż debiutuje on w tej produkcji, to baczni obserwatorzy świata Gwiezdnych Wojen, poznali już rasę, do której on przynależy.

Rayvis jest przedstawicielem rasy Gen'dai, którą mogą znać fani serialu animowanego Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów. Tego pierwszego tworzonego przez Genndy'ego Tartakovsky'ego. Łowca nagród imieniem Durge był jej przedstawicielem.. Od tamtego czasu nie poświęcano jej uwagi w uniwersum, a wręcz marginalizowano, często o niej zwyczajnie zapominając.

Ojczysta planeta Gen'dai została zniszczona wiele lat temu, a ci którzy przeżyli, są niezwykle trudni do zabicia. Rayvis i jego ludzie żyją od tysięcy lat, co oznacza, że ​​nowa postać stała z boku i obserwowała powstanie zarówno Jedi, jak i Imperium. Kluczem do długowieczności rasy są macki, które kryją się pod zbroją Rayvisa. To dzięki nim postać potrafi się regenerować, przez co trudno będzie go uśmiercić.

Postać tę możemy zobaczyć w 44 sekundzie poniższego materiału.