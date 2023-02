Gwiezdne Wojny: Andor - kiedy premiera 2. sezonu? Twórca o harmonogramie produkcji

fot. Disney+

1. sezon serialu Gwiezdne Wojny: Andor, który opowiada o tytułowym bohaterze znanym z filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie, spotkał się z pozytywnymi reakcjami ze strony krytyków i widzów. W rezultacie ogłoszono, że powstanie druga seria, która będzie liczyć 12 odcinków. Do swojej roli powróci Diego Luna.

W listopadzie 2022 roku twórca i producent serialu Tony Gilroy zdradził, że widzowie powinni oczekiwać małego przeskoku czasowego. Akcja będzie rozgrywać się rok później od momentu ostatniej scenie z udziałem Andora i Luthena (Stellan Skarsgård).

Andor - kiedy premiera 2. sezonu?

Tony Gilroy podczas programu StruggleNation's w serwisie YouTube wyjawił, że harmonogram prac nad nową serią jest taki sam, jaki obowiązywał w 1. sezonie. Również zaczęli zdjęcia na planie w listopadzie, które potrwają do sierpnia 2023 roku. Następnie przez rok będzie odbywać się postprodukcja, podczas której zostaną dodane efekty specjalne, muzyka oraz zostanie dokonana korekta kolorystyki. Choć twórca uważa, że jeśli Disney wyłożyłby więcej pieniędzy to można przyspieszyć prace, to nie sądzi, że to coś zmieni, więc na ostateczny efekt i tak trzeba poczekać do 2024 roku. Gilroy wspomniał, że planują zakończyć prace nad 2. sezonem w czerwcu lub lipcu.

To oznacza, że nowe odcinki Andora prawdopodobnie widzowie obejrzą późnym latem lub wczesną jesienią 2024 roku na Disney+, tak jak to było w przypadku pierwszego sezonu, który zadebiutował na platformie 21 września 2022 roku.

Gwiezdne Wojny: Andor - zdjęcia z 1. sezonu

Gwiezdne Wojny: Andor

Gwiezdne Wojny: Andor - cały 1. sezon jest dostępny na platformie Disney+.