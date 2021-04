Star Wars: Ahsoka - opis fabuły serialu. Potwierdzenie gorących plotek

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney+

Star Wars: Ahsoka to formalnie spin-off The Mandalorian. Serial aktorski został zamówiony w trakcie emisji 2. sezonu hitu Disney+. Nowe informacje o projekcie pochodzą od Daniela Richtmana, którego doniesienia zawsze się sprawdzają. Opublikował on na swoim Patreonie opis fabuły, który brzmi następująco:

Ahsoka Tano (Rosario Dawson) poszukuje złego Wielkiego Admirała Thrawna, mając nadzieję, że dzięki temu zlokalizuje zaginionego Ezrę Bridgera. Młody Jedi zniknął z Thrawnem wiele lat temu.

Od miesięcy krążą plotki, że Star Wars: Ahsoka to fabularna kontynuacja Star Wars: Rebeliantów, która pierwotnie miała być animacją. Jednakże sukces odbioru Ahsoki Tano w The Mandalorian sprawił, że zmieniono tę decyzję.

Przypomnijmy, że w finale Star Wars: Rebeliantów Ezra Bridger razem z Wielkim Admirał Thrawnem skoczyli w nadprzestrzeń wraz z tajemniczymi istotami przypominającymi kosmiczne wieloryby. Następnie Ahsoka wraz z Sabrine Wren wyruszyły na ich poszukiwania. Z uwagi na to, że Star Wars: Ahsoka rozgrywa się wiele lat później, wciąż ich nie znalazły, ale zgodnie z plotkami, wiemy, że Ezra Bridgera i Thrawn mają zadebiutować w wersji aktorskiej, więc serial pokaże rozwiązanie tego wątku,.

Choć opis jest z bardzo dobrego źródła, nadal traktujemy go jako plotkę do czasu potwierdzenia przez Lucasfilm lub Disney+.