Gwiezdne wojny: Anakin jednak nie był wybrańcem? Rozważania z biografii Skywalkerów

fot. materiały prasowe

Skywalker: A Family at War to książka autorstwa Kristin Baver opowiadająca historię rodziny Skywalkerów, a zatem będąca jej swoistą biografią. Rozpoczyna się ona wątkiem matki Anakina, Shmi, a kończy na Rey, która przejęła to nazwisko symbolicznie w finale Gwiezdnej Sagi. Na rynku brytyjskim publikacja pojawi się 1 kwietnia, zaś w USA pięć dni później, jednak niektórzy mieli już szansę ją przeczytać.

Książka wskazuje, że z perspektywy całej sagi idea Wybrańca staje się znacznie bardziej złożona i zagmatwana, niż wydaje się na pierwszy rzut oka. W prequelach Qui-Gon był przekonany, że Wybrańcem był Anakin. Oryginalna Trylogia zdaniem niektórych dowodzi, że Anakin jest raczej pomocnikiem (choć niezbędnym) przeznaczenia, jednak cały ciężar spoczywa na barkach Luke'a, który ostatecznie opiera się pokusie Ciemnej Strony. Tymczasem w finale sequeli Rey nazywana jest tą, która zaprowadzi równowagę Mocy. Czy zatem wciąż można mówić, że prawdziwym Wybrańcem był Anakin?

Według książki Darth Maul pozbawił Anakina mistrza, który był do niego najbardziej podobny - chętny do rzucenia wyzwania przekonaniom Jedi, ciepły i empatyczny dla młodego chłopca, którego wziął pod swoje skrzydła i w niego wierzył. Obi-Wan był zdecydowanie bardziej rygorystyczny, co również miało wpływ na niepewność i zagubienie Anakina. Te emocje pomogły mrocznym nasionom - takim jak strach, złość - wykiełkować. Według tej interpretacji, Anakin był człowiekiem napędzanym okolicznościami i wynikającymi z nich wyborami - te zaś należały do niego i nie miały związku z żadnym wielkim Przeznaczeniem.

Zgorzkniały Luke i powrót Palpatine'a z pewnością podważają wczesne wyobrażenia o tym, kim jest "Wybraniec" i na czym powinna polegać "równowaga Mocy". Jednak książka zakłada, że cała debata na temat Proroctwa i niejasności z nim związane to również część kanonu, który nie dostarcza jednoznacznych odpowiedzi.