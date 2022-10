Star Wars: Ahsoka - serial ma specyficzny gatunek. Jon Favreau zapowiada

fot. materiały prasowe

Entertainment Weekly opublikowało wywiad z Jonem Favreau i Davem Filonim przeprowadzony we wrześniu 2022 roku podczas D23 Expo. Tam też porozmawiano z nimi o przyszłości Gwiezdnych Wojen.

Star Wars: Ahsoka - gatunek

Podczas tego wywiadu Jon Favreau nazwał gatunek Ahsoki słowami: "samurai adventure", czyli przygodówka w klimacie kina samurajskiego. Nie rozwinął jednak tematu, by wyjaśnić co takiego w tym serialu decyduje o takim gatunku. Trochę światła rzucił na to Dave Filoni, który wyjawił, że gdy robił odcinek o Ahsoce w 2. sezonie The Mandalorian chciał, aby był on utrzymany w stylu klasyka gatunku samurajskiego pod tytułem Straż przyboczna, więc te inspiracje najwyraźniej mu pozostały przy jej serialu. Kino Akiry Kurosawy było ważną inspiracją dla George'a Lucasa podczas tworzenia Gwiezdnych Wojen.

Favreau wspomniał też o Star Wars: Skeleton Crew, który jest przygodówką utrzymaną w stylu kina studia Amblin jak Goonies, ale osadzonego w świecie Star Wars. Wyjawił, że autorem pomysłu jest reżyser Jon Watts, który mu go przedstawił, gdy razem pracowali na planie Spider-Man: Bez drogi do domu. Nowych informacji o serialu nie zdradził.