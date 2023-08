Star Wars: Ahsoka zmieniła Gwiezdne Wojny. Chodzi o te zasadę George'a Lucasa

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Gdy George Lucas tworzył Gwiezdne Wojny, związana była z tym pewna zasada, która była sygnalizowana w pierwszych napisach początkowym: dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Pierwsze odcinki serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka pokazały jednak otwarcie nowego rozdziału w historii uniwersum, bo celem fabularnym jest znalezienie mapy, która wskażę drogę do innej galaktyki.

Star Wars: Ahsoka zmienia kanon

Po raz pierwszy w historii Gwiezdnych Wojen ujawniono, że poza galaktyką z napisów początkowych istnieje inna galaktyka w tym uniwersum. Wszystko więc wskazuje na to, że to miejsce pozwoli twórcom na pokazanie czegoś nowego, co w tym okresie fabularnym pozwoli im odseparować się od trylogii sequeli.

Jest to zarazem potwierdzenie plotek, że ta nowa galaktyka będzie kluczowa dla przyszłości Gwiezdnych Wojen. Podobno akcja serialu Star Wars: Skeleton Crew również ma się rozgrywać w tym kompletnie nieznanym i nie pokazywanym wcześniej miejscu. Inna galaktyka to inne zasady i inne światy, więc ograniczeniem twórców będzie tylko ich wyobraźnia.

Na ten moment Dave Filoni nie skomentował tych rewelacji. Najpewniej jednak zobaczymy tę galaktykę, w której przebywa Wielki Admirał Thrawn.