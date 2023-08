Star Wars: Ahsoka - są recenzje krytyków. Bywa lepiej niż dobrze, ale są też mankamenty

materiały prasowe

Reklama

Gwiezdne Wojny: Ahsoka debiutuje na Disney+ wraz z dwoma pierwszymi odcinkami, które wcześniej były do dyspozycji krytyków. Możemy przeczytać ich recenzję i sprawdzić, czy nowy aktorski serial w świecie Star Wars wypada udanie, czy też nie.

Przypomnijmy, że krytycy dostali do swojej dyspozycji dwa pierwsze odcinki z ośmiu. Recenzję Adama Siennicy na naszym portalu możecie przeczytać w tym miejscu. Na ten moment produkcja może pochwalić się wynikiem 93% pozytywnych recenzji (55 pozytywnych i 8 negatywnych), co przekłada się na średnią ocenę na poziomie 7.45/10. To nie oznacza jednak, że nie ma słów krytyki i wytykania mankamentów.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - recenzje krytyków

Jak serial ma się do innych produkcji z uniwersum?

Ten serial przypomina z miejsca Gwiezdne Wojny, dzięki doskonale połączonemu humorowi, epickim bitwom na miecze świetlne i emocjonalnej fabule o wysokiej stawce. Czuć bardziej Rebeliantów, niż spin-off serialu The Mandalorian, co nie jest wadą. - Tessa Smith, Mama's Geeky

Serial w uniwersum Gwiezdnych Wojen, na który czekaliśmy, Ahsoka to zdumiewająca nowa część sagi z fenomenalną obsadą i perfekcyjnie zrealizowanymi scenami akcji, które zapierają dech w piersiach. TO. SĄ. GWIEZDNE. WOJNY. -Josh Wilding, ComicBookMovie.com

Przynajmniej wciąż mamy "Andora". -Ben Travers, indieWire

Fani Wojen Klonów i Rebeliantów docenią kontynuaję historii tworzonej przez Dave'a Filloniego, natomiast nowym widzom spodoba się obietnica innego spojrzenia na Moc. -Dan Jolin, Empire Magazine

Ten serial będzie moim obowiązkowym serialem na liście w każdym tygodniu. -Julian Lytle, Geek Girl Riot

Jeśli jesteś długoletnim fanem Gwiezdnych Wojen, który czuje się trochę rozczarowany ostatnią formą produkcji z tego uniwersum, to Ahsoka powinna nie tylko rozpalić iskry twojego podekscytowania franczyzą, ale też całkowicie rozpalić ten ogień. -Jeffrey Lyles, Lyles' Movie Files

fot. materiały prasowe

Jak wypada Rosario Dawson w głównej roli?

Znaleziono idealną aktorkę do tej roli. - Max Covill, It's The Pictures

Rosario Dawson jest prawdziwą siłą natury. -M.N. Miller, Nerd Alert

Jak wypada reszta postaci?

Serial, który jest przede wszystkim nijaki, jednocześnie wypełniony jest potencjalnie interesującymi postaciami, a także wyjątkową rolą nieżyjącego już Raya Stevensona, którego obecność tutaj mnie poruszyła. -Dan Fienberg, Hollywood Reporter

Akcja i oprawa wizualna, to coś spektaklularnego, ale nowi aktorzy są zbyt sztywni w portretowaniu postaci, które sprawiły, że serial animowany Dave'a Filoniego był wart kontynuacji. -Samantha Nelson, IGN Movies

Największy sukces serialu polega na tym, że bez wysiłku udało się przenieść postacie z Rebeliantów do wersji live-action. Dzięki obsadzie, czuć emocjonalną stronę produkcji. -Hayden Mears, TV Line

Star Wars: Ahsoka może pochwalić się wspaniałą obsadą, oszałamiającymi efektami specjalnymi, wciągającą fabułą i przyciągającą rolą Ivanny Sakhno. -M.N. Miller, Nerd Alert

fot. materiały prasowe

Jak ogólnie prezentuje się serial?

Filoni podąża za Ahsoką na każdym kroku, więc serial jest w dobrych rękach. -Danielle Solzman, Solzy at the Movies

Jest kilka fajnych momentów, w których pojawia się duch Gwiezdnych Wojen, a Filoni powołuje się na inspiracje oryginalnymi filmami o samurajach, ale jego umiejętności tworzenia 22-minutowych odicnków animowanych nie przekładają się na 45-55 minut serialu aktorskiego. -Jorge Rivera Rubio, QiiBO

Pierwsze dwa odcinki Ahsoki trochę się dłużą, ale ostatecznie rozwijają postacie, relacje między nimi i historie na tyle, że mamy wielką nadzieję, że reszta sezonu będzie tak doskonała, jak wszyscy tego chcemy. -Germain Lussier, io9.com

Ahsoka może cierpieć z powodu tych samych problemów fabularnych, z którymi borykał się ostatni sezon The Mandalorian, ale zagorzali fani będą w stanie to przełknąć, jeśli zakończenie będzie satysfakcjonujące... -Maggie Lovitt, Collider

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - fani zadowoleni

Ponieważ dwa pierwsze odcinki są już dostępne, w sieci fani zaczęli komentować produkcję i tutaj też znaleźć można wiele zachwytów. Na Rotten Tomatoes ocena publiczności wynosi 92%. Serial chwalony jest za to, jak wygląda, jak świetnie przedstawione są postacie i sceny akcji również przypadły bardzo do gustu. Wygląda na to, że ulubienicą została Sabine, natomiast zawsze trudno dokładnie zmierzyć nastroje internautów, chociaż pod hasztagami łatwiej dostrzegalne są pozytywne tony wypowiedzi.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - zdjęcia

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - Shin

Zobacz także:

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - premiera odbędzie się 23 sierpnia 2023 roku w Disney+.