X-Meni w filmie Marvela z TRZEMA złoczyńcami. Jeden to totalny mocarz!

fot. materiały prasowe

Niezawodny Alex Perez z Cosmic Circus, którego doniesienia często się potwierdzały, dowiedział się, jacy złoczyńcy pojawiają się w scenariuszu filmu X-Men, który pisze Michael Lesslie. Okazuje się, że poza jednym, o którym już wcześniej czytaliśmy, pojawi się jeszcze dwóch. I to znanych z poprzednich produkcji o X-Menach! W sumie ma być aż trzech antagonistów!

Złoczyńcy X-Menów

Głównym czarnym charakterem ma być doktor Nathaniel Essex, znany z komiksów jako Mr. Sinister. To znana postać z uniwersum Marvela, która zadebiutowała w numerze The Uncanny X-Men z 1986 roku. Zaczynał jako genialny naukowiec Nathaniel Essex, zafascynowany genetyką. Później, z pomocą Apocalypse’a, sam przeszedł metamorfozę - stał się nieśmiertelny i zyskał supermoce. Miał obsesję na punkcie ulepszania mutantów i stworzenia idealnej rasy, więc spędził większość życia na badaniach genetycznych i klonowaniu. Często walczył z X-Menami, a wielu z nich postrzegał jako obiekty do swoich eksperymentów.

Mr. Sinister / Fot. Marvel

Poza nim mają pojawić się senator Kelly oraz Bolivar Trask. Obaj byli już wcześniej obecni w filmach o mutantach. Pierwszy to polityk przeciwny mutantom, drugi - naukowiec, który stworzył ogromne roboty zwane Sentinelami. Ich zadaniem było polowanie na mutantów i ich eliminowanie. W poprzednich produkcjach te postacie grali odpowiednio Bruce Davison i Peter Dinklage.

Jake Schreier, znany z Thunderbolts*, prowadzi negocjacje w sprawie reżyserii filmu. Data premiery nie została jeszcze ustalona.