Star Wars: Andor - Diego Luna o zakończeniu prac nad serialem Disneya

fot. Disney

Serial Star Wars: Andor będzie rozgrywać się przed wydarzeniami z filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Szczegóły fabuły nie są znane. Serial, który będzie liczyć 12 odcinków ma być thrillerem szpiegowskim o walce Rebelii z Imperium na froncie szpiegów. Diego Luna powróci do tytułowej roli Cassiana Andora.

Podczas wywiadu przeprowadzanego dla Deadline aktor obiecał, że w serialu widzowie zobaczą kilka "znajomych twarzy". Ponadto stwierdził, że miał okazję pracować z ekipą, którą podziwia i jest bardzo z niej dumny. Praca w takich warunkach była dla niego błogosławieństwem, a do tego mieli dużo szczęści. Aktor powiedział też, że zakończyli zdjęcia do produkcji.

Chociaż nie mogę wiele zdradzić to mogę powiedzieć, że to doświadczenie było dla mnie dosłownie transformacją. To jest coś, co naprawdę chciałem zrobić, a myślałem, że nie będę w stanie. Jestem bardziej niż szczęśliwy.

Diego Luna jest dumny reprezentantem Latynosów, który uważa, że to dzięki latynoskiej publiczności mógł powstać serial z jego bohaterem. Twierdzi, że widzowie mają głos, który może zostać wysłuchany i dostrzeżony. Wystarczy kupić bilet w kinie lub kliknąć na różnych platformach, aby wiadomość została wysłana, dzięki czemu Latynosi będą mogli być lepiej reprezentowani na ekranie.

W obsadzie Star Wars: Andor są także: Genevieve O'Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Stellan Skarsgård, Adria Arjona i Fiona Shaw. Według doniesień do swoich ról mają powrócić też Ben Mendelsohn jako Orson Krennic oraz Forest Whitaker jako Saw Gerrer. Twórcą i showrunnerem serialu jest Tony Girloy, scenarzysta filmów o Jasonie Bournie.

Star Wars: Andor - premiera serialu nastąpi w 2022 roku na Disney+.