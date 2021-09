The Walking Dead 11A - teaser i zdjęcia z 7. odcinka. Nowa ważna postać ze Wspólnoty

fot. AMC

W siódmym odcinku The Walking Dead, który nosi tytuł Złamane obietnice, akcja powróci do Wspólnoty, gdzie grupa Eugene'a będzie zajmować się usuwaniem szwendaczy. Z kolei Maggie będzie uczyć się różnych sposobów przetrwania od Negana, a Daryl zapoluje wraz z Leah.

Do sieci trafiło wideo promocyjne, w którym można dostrzec Maggie (Lauren Cohan) w masce Szeptacza. W teaserze pojawiają się również Negan (Jeffrey Dean Morgan), Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura), Lance Hornsby (Josh Hamilton), Eugene (Josh McDermitt), Gabriel (Seth Gilliam) i Pope (Ritchie Coster).

The Walking Dead - teaser 7. odcinka

Udostępniono także zdjęcia z nadchodzącego odcinka. Warto zwrócić uwagę na nowego bohatera, z którym rozmawiają Eugene i Stephanie. To Sebastian Milton, w którego wciela się Teo Rapp-Olsson. Postać jest synem gubernatorki Wspólnoty - Pameli Milton. Jest zepsutym, leniwym i pretensjonalnym młodym mężczyzną, który wykorzystuje pozycję matki do swojego żałosnego zachowania. W komiksie to on zamordował Ricka Grimesa. Z kolei Jason Turner gra Marcusa Colvina.

The Walking Dead - zdjęcia z 7. odcinka

The Walking Dead - sezon 11, odcinek 7

Poniżej możecie obejrzeć zdjęcia zza kulis 6. odcinka 11. sezonu The Walking Dead, na których znajduje się Angel Theory (Kelly).

https://twitter.com/IamAngeltheory/status/1442607503942905864

Warto dodać jako ciekawostkę, że Greg Nicotero, który jest producentem wykonawczym i od czasu do czasu reżyseruje odcinki serialu, nauczył się języka migowego, żeby lepiej porozumiewać się z głuchoniemą Lauren Ridloff (Connie) i tracącą słuch Angel Theory.

The Walking Dead - premiera 7. odcinka 11. sezonu 4 października o 3:30 nad ranem (jednocześnie z amerykańską premierą) oraz o 22:00 na FOX.