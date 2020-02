Star Wars Battlefront II - nowa aktualizacja przeniesie graczy na Scarif

Star Wars: Battlefront II doczeka się kolejnej interesującej aktualizacji w najbliższym czasie. Tym razem będzie ona nazwana Age of Rebellion i ma wprowadzić m.in. zawartość związaną z oryginalną trylogią. Doda ona do gry między innymi nowe mapy do trybów kooperacji oraz Supremacji. Jedną z nich będzie Scarif, znana z poprzedniej odsłony tej serii oraz filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie.

Cała zawartość dostępna w ramach Age of Rebellion ma skupiać się wyłącznie na walce na lądzie, bo zdaniem twórców taka forma zabawy w tym przypadku lepiej się sprawdza i pozwala na lepsze zapoznanie się z ikonicznymi lokacjami. Gracze mogą spodziewać się szczegółowych informacji na temat tej aktualizacji w nadchodzących tygodniach, a jej premierę zaplanowano na luty 2020 roku - dokładna data debiutu nie została jednak jeszcze ujawniona. Przypominamy też, że od 3 lutego w grze dostępne są dwie nowe postacie: droidy BB-8 oraz BB-9E.

Star Wars Battlefront II zadebiutowało w listopadzie 2017 roku. Gra dostępna jest na komputerach PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.