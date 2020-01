Star Wars: Battlefront II - BB-8 i BB-9E już wkrótce trafią do gry

Star Wars: Battlefront II nadal cieszy się zainteresowaniem ze strony graczy, mimo tego, że od premiery minęły już ponad 2 lata. Z pewnością do tego stanu rzeczy przyczyniają się regularne aktualizacje, dzięki czemu w tej produkcji ciągle dzieje się coś nowego. W grudniu ubiegłego roku do produkcji tej trafiła zawartość związana z filmem Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Wtedy też ujawniono, że z czasem pojawią się w niej dwie grywalne postacie - BB-8 oraz BB-9E. Teraz poznaliśmy ich przybliżoną datę debiutu.

Jak zdradza Ben Walke, odpowiedzialny za kontakty ze społecznością Star Wars: Battlefront II, pojawienia się BB-8 i BB-9E w grze możemy spodziewać się już w przyszłym tygodniu, chociaż dokładna data nie została ujawniona. Oprócz droidów, do produkcji studia DICE trafią też kolejne mapy.

The January update for Star Wars Battlefront II arrives next week. Brings with it both BB8 and BB9-E as new heroes. Ajan Kloss, Takodana and Jakku come to CS, and are joined by the MC85 and the First Order Star Destroyer.

CT & full release notes closer to the time. pic.twitter.com/y0tjlLeUTt

