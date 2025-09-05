Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Darth Revan debiutuje w Star Wars od Disneya! Nigdy nie zgadniecie, w którym projekcie...

Ulubieniec fanów, czyli Darth Revan z gry Star Wars: Knights of the Old Republic, zadebiutował w produkcji spod szyldu Disneya. Tylko nie jest to żadna, której moglibyście się spodziewać.
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Darth Revan 
lego gwiezdne wojny
Darth Revan fot. Marvel
Reklama

Darth Revan to Lord Sith, który zadebiutował w grze Knights of the Old Republic wyprodukowanej przez BioWare. Od tamtego czasu stał się ikoną Gwiezdnych Wojen i pojawiał w rozmaitych komiksach, książkach i grach. Mógł też zadebiutować w serialu animowanym Wojny klonów, ale ostatecznie wycięto ten fragment z odcinka. Fani od lat marzą o tym, aby Disney przywrócił Revana do kanonu, a najlepiej zaadaptował wydarzenia z gry BioWare. W końcu sama era Starej Republiki jest już kanoniczna dla współczesnych Star Wars, ale nie opowiedziano z tego okresu żadnych historii. Okazuje się, że Revan... już zadebiutował. Częściowo.

Złoczyńcy, z którymi Iron Man powinien zawalczyć. Niektórzy już debiutowali w MCU [TOP 10]

LEGO Star Wars: Odbuduj galaktykę to niekanoniczna produkcja animowana, która na tapet bierze wymyślne motywy. Dzięki tej animacji zobaczyliśmy w pełnej krasie Darth Jar Jar Binksa, różowego Vadera i wiele innych ekscentryczności. W nowej części z kolei pojawił się Darth Revan w towarzystwie złego Obi-Wana Kenobiego i zawalczył z Ahsoką Tano. Co ciekawe, postać z gry BioWare nie odezwała się słowem, co jest prawdopodobnie ukłonem w stronę tego, że gracze mogli wybrać płeć tej postaci. Czy to tylko zabawa wokół kanonu, a może stopniowe wprowadzanie Revana do współczesnych Gwiezdnych Wojen? Jak sądzicie?

Których jeszcze Lordów Sith chcielibyśmy zobaczyć na ekranie?

10. Darth Malgus

Jeden z największych złoczyńców w późniejszym okresie Starej Republiki.

arrow-left
10. Darth Malgus
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: screenrant.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Darth Revan 
lego gwiezdne wojny
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,3

2008
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Oglądaj TERAZ Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów Sci-Fi
Powiązane gry

Najnowsze

1 Spider-Man
-

Jak długo Tom Holland będzie grał Spider-Mana? Aktor pomagał w projektowaniu nowego kostiumu

2 Frosthaven
-

Frosthaven: kontynuacja planszowego hitu wreszcie ukaże się po polsku

3 Iron Man
-

Złoczyńcy, z którymi Iron Man powinien zawalczyć. Niektórzy już debiutowali w MCU [TOP 10]

4 Steven Spielberg
-
Plotka

Spielberg i Call of Duty - samograj tylko na papierze. Pomysł reżysera odrzucono, fani oburzeni

5 Xenogenesis
-

Xenogenesis: cykl SF ukaże się w jednym tomie

6 Wichrowe wzgórza
-

Ta adaptacja książki już wywołuje kontrowersje. Sęk w tym, że to może być jeden wielki przekręt

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e171

Moda na sukces

s12e09

Okrutni jajcarze

s08e15

Ekipa z New Jersey

s27e25

Big Brother (US)

s21e07

Misja Moda

s2025e174

Anderson Cooper 360

s28e08

The First 48

s2025e178

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
HELL is US

04

wrz

Gra

HELL is US
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Michael Keaton
Michael Keaton

ur. 1951, kończy 74 lat

Carice van Houten
Carice van Houten

ur. 1976, kończy 49 lat

Paddy Considine
Paddy Considine

ur. 1974, kończy 51 lat

Rose McGowan
Rose McGowan

ur. 1973, kończy 52 lat

Katerina Graham
Katerina Graham

ur. 1989, kończy 36 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

2 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

5

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

9

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

10

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV