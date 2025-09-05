Przeczytaj w weekend
Złoczyńcy, z którymi Iron Man powinien zawalczyć. Niektórzy już debiutowali w MCU [TOP 10]

Niewykluczone, że za kilka lat dojdzie do delikatnego rebootu całego Kinowego Uniwersum Marvela i zmiany aktorów na nowych. Czy zobaczymy wtedy Tony'ego Starka z innym aktorem w roli głównej? Jeśli tak, to powinien zawalczyć z tymi złoczyńcami z komiksów.
Wiktor Stochmal
Tagi:  złoczyńcy 
iron man MCU
Iron Man Alex Ross/Marvel
Kolejny wielki rozdział Kinowego Uniwersum Marvela dobiegnie końca w 2027 roku, kiedy to kinową premierę ujrzy Avengers: Secret Wars. O ile czwarta i piąta faza nie spodobały się publiczności tak bardzo jak pierwsze trzy, to Marvel Studios nadal ma szeroko zakrojone plany na przyszłość. Nieoficjalnie podejrzewa się, że może dojść do soft rebootu całego uniwersum, a zatem pozostawienia niektórych postaci i zmiany aktorów dla innych. Wielu herosów z oryginalnej drużyny już nie żyje albo nie znalazło zastępców, których widownia by pokochała. W związku z tym niektórzy chcieliby zobaczyć po prostu nowe wersje znanych postaci i ich odmienne przygody. Mówi się na przykład o nowych, młodszych aktorach w rolach Steve'a Rogersa czy Tony'ego Starka.

Złoczyńcy, z którymi Iron Man powinien zawalczyć [TOP 10]

Portal Screen Rant w założeniu o taką możliwość przedstawił dziesiątkę złoczyńców z komiksów Marvela, którzy mogliby stanąć naprzeciwko nowemu Iron Manowi. Jego dotychczasowi kinowi przeciwnicy raczej nie powalali na kolana, a fani nadal czekają na starcie z Mandarynem i prawdopodobnie się go nie doczekają zważywszy na to, że wersja Roberta Downey Jr. nie żyje w MCU, a aktor powróci jako inna postać.

Oto przeciwnicy, którzy powinni stanąć w szranki z nowym Iron Manem w przypadku rebootu całego MCU. 

10. Crimson Dynamo

Ten przeciwnik mógł się pojawić w pierwszym filmie z Robertem Downey Jr., ale zdecydowano się postawić na Iron Mongera. To podobny typ wroga, który polega na nowoczesnej technologii i zbroi.

10. Crimson Dynamo
fot. Marvel
Źródło: screenrant.com

naEKRANIE Poleca

