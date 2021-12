Star Wars: Eclipse nową grą twórców Detroit i Heavy Rain. Gwiezdne Wojny w mrocznym wydaniu

fot. LucasFilm Games

Plotki, które od jakiegoś czasu pojawiały się w sieci, zostały oficjalnie potwierdzone w trakcie The Game Awards 2021. Podczas wydarzenia oficjalnie zapowiedziano Star Wars: Eclipse, czyli nową grę w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jej stworzeniem zajmuje się francuskie studio Quantic Dream, mające na koncie takie produkcje, jak m.in. Heavy Rain, Detroit: Become Human czy Beyond: Dwie Dusze.

Jak na razie wiemy tylko tyle, że gra pokaże okres zwany Wysoką Republiką. Szczegóły na temat bohaterów, fabuły oraz rozgrywki trzymane są w tajemnicy, ale zwiastun sugeruje, że będzie to produkcja utrzymana raczej w mroczniejszych klimatach. Zdradzono też, że prace znajdują się obecnie na bardzo wczesnym etapie. Oznacza to, że raczej nie powinniśmy spodziewać się premiery w 2022 roku. Nie ujawniono też platform docelowych, choć najprawdopodobniej gra trafi na PC i konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series S/X.

