Subskrypcja PS Plus droższa w kilku regionach. Kiedy przyjdzie czas na Europę?

fot. SIE

Sony Interactive Entertainment w ostatnim czasie raczy nas podwyżkami cen. Najpierw podniesiono cenę PS Plus dla kilku krajów z rynków australijskiego, azjatyckiego i amerykańskiego, a następnie zaserwowano nam globalną podwyżkę ceny konsoli PS5. Gdy wydawało się, że to już koniec zmian, pojawiły się kolejne informacje – tym razem o wzroście cen abonamentu PS Plus w Kanadzie i Turcji.

Sony poinformowało kanadyjskich użytkowników o nadchodzącej podwyżce cen subskrypcji PlayStation Plus (Essential - 109,99$ zamiast 94,99$, Extra - 189,99$ zamiast 154,99$, a Premium - 224,99$ zamiast 189,99$), tłumacząc to koniecznością utrzymania wysokiej jakości gier i oferowanych korzyści. Znacznie większy wzrost odnotowano w Turcji, gdzie miesięczny koszt PS Plus Essential niemal się podwoił.

Chociaż Sony nie ogłosiło jeszcze zmian dla Stanów Zjednoczonych i Europy, uważa się za prawdopodobne, że wkrótce i tam ceny zostaną dostosowane, sugerując stopniowe wprowadzanie tych zmian na różnych rynkach.

Aktualne ceny abonamentu PS Plus w Polsce

Na ten moment, jeszcze przed ewentualnymi podwyżkami opłaty za subskrypcję PS Plus, ceny abonamentu w Polsce wyglądają następująco:

Rodzaj abonamentu 1 miesiąc 3 miesiące 12 miesięcy Cena PS Plus Essential 37 zł 100 zł 295 zł Cena PS Plus Extra 58 zł 165 zł 520 zł Cena PS Plus Premium 70 zł 200 zł 630 zł

Być może warto już teraz, kiedy ceny są niższe, wykupić subskrypcję na dłuższy okres. Wówczas mamy pewność, że do końca trwania aktywnego okresu abonamentowego, ewentualne podwyżki nas nie dotkną.