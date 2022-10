Star Wars: Eclipse może wprowadzić nową rasę oraz tajemnicze imperium do uniwersum Gwiezdnych Wojen

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Wygląda na to, że Star Wars: Eclipse może znacząco rozbudować uniwersum Gwiezdnych Wojen. Podcast Sacred Symbols dotarł do informacji dotyczących nadchodzącej produkcji od studia Quantic Dream. Wynika z nich, że główną bohaterką gry ma być niejaka Sarah, około 30-letnia przedstawicielka zupełnie nowej rasy, która ma przypominać ludzi. O samej rasie nie wiemy na ten moment w zasadzie nic, poza tym, że mają oni przewodzić imperium o nazwie The Zaraan.

The Zaraan ma być frakcją stawiającą na polityczną oraz militarną agresję, w której kobiety i mężczyźni wykonują te same zadania i mają te same obowiązki. Jest jednak pewien interesujący szczegół: przedstawiciele imperium po ślubie stają się jedną jednostką wojskową, która ma razem pracować. W grze ma być to powodem konfliktu, bo Sarah ma poślubić niejakiego Xendo, który nie podziela jej agresywnych postaw.

Star Wars: Eclipse nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Nieoficjalne informacje wskazują jednak na to, że na jej debiut trzeba będzie długo czekać, a Colin Moriarty z Sacred Symbols sugeruje, że gra jest obecnie na bardzo wczesnym etapie produkcji.

Najlepsze gry Star Wars według Metacritic

W oczekiwaniu na Star Wars: Eclipse możecie zapoznać się z poniższym rankingiem najlepiej ocenianych produkcji w uniwersum Gwiezdnych Wojen.

35. Star Wars: The Force Unleashed – średnia ocen: 73/100