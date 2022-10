The Last of Us: Part II - Laura Bailey chciałaby powrócić do roli Abby

fot. SIE

Chociaż Laura Bailey otrzymywała groźby śmierci po tym, jak wcieliła się w Abby w The Last of Us: Part II, to aktorka i tak chętnie powróciłaby do tej postaci. Bailey przyznała, że gdyby tylko miała taką możliwość, to ponownie podjęłaby się zagrania znienawidzonej przez wielu graczy bohaterki.

W jednym z niedawnych wywiadów aktorka powiedziała, że wcielenie się w postać Mary Jane w niedawnych przygodach Spider-Mana sprawiło jej wiele frajdy, ale z wielką przyjemnością chciałby także powtórzyć swój występ w The Last of Us.

Na pewno bym do niej wróciła. Wiem, że było wiele dramatycznych reakcji na jej postać, ale to była jedna z najbardziej wpływowych ról, jakie miałam w życiu. Na 100% wróciłabym zagrać Abby, gdyby nadarzyła się taka okazja. Serial HBO wygląda niesamowicie i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć więcej - powiedziała aktorka.

Nie można wykluczyć, że taka sytuacja się nie przydarzy. Choć oficjalnie nikt nie mówi jeszcze o kontynuacji hitu studia Naughty Dog, to nie można wykluczyć, że z czasem jej się doczekamy. Istnieje również możliwość, że bohaterka powróci w innej produkcji - na przykład spin-offie serii.