Star Wars: Eclipse - twórcy odnieśli się do plotek o problemach z produkcją gry

fot. materiały prasowe

W grudniu 2021 roku zapowiedziano grę Star Wars: Eclipse, czyli nową produkcję z otwartym światem, która ma zabrać graczy do epoki zwanej Wysoką Republiką. Szczegóły trzymane są w tajemnicy, ale debiutancki zwiastun zdecydowanie mógł się podobać, bo stawiał na mroczną, dojrzałą atmosferę, która szybko znalazła swoich fanów. Niestety niedługo później do sieci zaczęły trafiać nieoficjalne informacje, które wskazywały na poważne problemy deweloperów z Quantic Dream. Wynikało z nich, że studio ma problemy ze znalezieniem pracowników, przez co premiera tej ciekawie zapowiadającej się produkcji mogła się opóźnić. Teraz do sieci trafiły wypowiedzi przedstawicieli firmy.

W wiadomości wysłanej do serwisu GamesRadar zdradzili oni, że o żadnym opóźnieniu premiery Star Wars Eclipse nie może być mowy, bo gra... nigdy nie miała ustalonej daty debiutu. Poinformowano również, że zatrudniono o 50% pracowników więcej, a ostatnie wyniki finansowe firmy są bardzo zadowalające.

Star Wars Eclipse nie zostało opóźnione, bo Quantic Dream nigdy nie ogłosiło ani nie obiecało żadnego okienka wydawniczego dla tego tytułu. Rekrutacja nadal trwa, tak samo jak prace nad Star Wars Eclipse, wydawaniem gier innych deweloperów oraz nieogłoszonymi jeszcze projektami - czytamy w oświadczeniu.

