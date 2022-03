Elden Ring to ogromny sukces. Wyniki sprzedaży robią wrażenie

fot. From Software

Twórcy oraz wydawca Elden Ring zdecydowanie mają powody do zadowolenia. Ich najnowsza produkcja nie tylko zebrała bardzo wysokie oceny w branżowych mediach, ale też cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród graczy. Poinformowano, że sprzedano już ponad 12 milionów egzemplarzy. To kapitalny wynik, szczególnie, że mamy tu do czynienia z nową marką, na dodatek bardzo specyficzną, bo oferującą wymagającą rozgrywkę, która nie każdemu przypadnie do gustu. Dla porównania Dark Souls 3 sprzedało 10 milionów w sześć lat, a cała seria Dark Souls osiągnęła wynik 27 milionów sztuk.

Co ciekawe, w komunikacie zawierającym informację o wynikach sprzedażowych wspomniano, że marka może z czasem wyjść poza gry. Niewykluczone, że doczekamy się np. książek czy komiksów, tak jak miało to miejsce w przypadku Dark Souls i Bloodborne.

https://twitter.com/ELDENRING/status/1504019697909616642

Elden Ring dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. Więcej na temat tej gry możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.