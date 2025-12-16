Reklama
Ile będziemy czekać na Star Wars: Fate of the Old Republic? Fani mają obawy, reżyser uspokaja

Na Star Wars: Fate of the Old Republic​ z pewnością przyjdzie nam sporo poczekać, ale jest nadzieja, że gra ukaże się na rynku wcześniej niż w roku 2030.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  star wars 
gwiezdne wojny Star Wars: Fate of the Old Republic
Star Wars: Fate of the Old Republic fot. Arcanaut Studios
Jedną z największych niespodzianek The Game Awards 2025 była zapowiedź Star Wars: Fate of the Old Republic — nowej produkcji, za którą odpowiada Casey Hudson, znany m.in. z prac nad Knights of the Old Republic, Anthem oraz serią Mass Effect. Jego nazwisko, w połączeniu z tak popularną marką, wystarczyło, by rozpalić nadzieje fanów, i to mimo zaprezentowania krótkiego zwiastuna, który raczej niewiele ujawniał.

Pojawiły się jednak również pewne obawy. Sam Hudson we wpisie opublikowanym w serwisie X wspomniał, że gra znajduje się na wczesnym etapie produkcji, a Jason Schreier zasugerował, że premiera w 2030 roku wydaje się „optymistycznym przewidywaniem”, zważywszy na fakt, że Arcanaut Studios — zespół odpowiedzialny za projekt — powstał dopiero w tym roku.

Hudson postanowił jednak uspokoić fanów i w krótkim wpisie odniósł się do obaw społeczności:

Nie przejmujcie się plotkami o premierze nie wcześniej niż w 2030 roku. Gra ukaże się wcześniej. Nie robię się coraz młodszy!

Warto jednak zaznaczyć, że mimo powyższej wypowiedzi, debiutu Star Wars: Fate of the Old Republic nie powinniśmy spodziewać się w najbliższej przyszłości i od premiery tej gry dzielą nas lata. 

Źródło: x.com

