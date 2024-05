Star Wars Jamesa Mangolda ma tytuł? Producent mógł go zdradzić w wywiadzie

fot. materiały prasowe

Reklama

Oficjalnie Lucasfilm nie wyjawił jaki tytuł ma mieć film Star Wars w reżyserii Jamesa Mangolda. Wygląda jednak na to, że producent Simon Emmanuel, który udziela wywiadów w ramach promocji serialu Gwiezdne Wojny: Akolita przypadkowo zdradził tę tajemnicę.

Star Wars Mangolda ma tytuł?

Simon Emanuel w rozmowie z magazynem SFX nazwał projekt Mangolda słowami: Jedi Prime. Użył go w kontekście jakby to był tytuł tego filmu. Nie jest więc wykluczone, że na tym etapie taki tytuł jest brany pod uwagę, ale z uwagi na to, że dopiero powstaje scenariusz, wiele jeszcze może się zmienić.

- Jedi Prime Jamesa Mangolda rozgrywa się tysiące lat przed Oryginalną Trylogią. Jestem podekscytowany tym, co tam zobaczymy

Star Wars - o czym film Mangolda?

Zgodnie z zapowiedziami Mangolda oraz samej Kathleen Kennedy z Lucasfilmu historia rozgrywa się 25 000 lat przed wydarzeniami z Gwiezdnej Sagi i ma opowiedzieć o genezie Jedi. To tutaj mamy dowiedzieć się, jak odkryto Moc w galaktyce i jak zaczęto jej używać. Reżyser porównuje swoje widowisko do epickich filmów o tematyce religijnej z lat 50. XX wieku w stylu Dziesięcioro przykazań czy Ben Hur, które z rozmachem opowiadały swoje historie.

Potencjalna data premiery nie jest znana.