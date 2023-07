Kolejna gra z serii Star Wars Jedi w przygotowaniu? Tajemnicze ogłoszenie o pracę

materiały prasowe

Jak zauważono na Tech 4 Gamers, na stronie rekrutacyjnej EA zaczęły się pojawiać ogłoszenia o pracę związane z projektami w świecie Gwiezdnych Wojen. Konkretnie, ogłoszenia dotyczą stanowiska starszego artysty od efektów specjalnych dla gry nazwanej Star Wars Jedi oraz stanowiska starszego projektanta walki. Drugie ogłoszenie jest mniej konkretne w tytule i mówi o pracy w "zespole Star Wars", to jednak precyzuje, że kandydat będzie pracował z Respawn Entertainment, twórcą serii Star Wars Jedi. Ogłoszenie to zawiera również link do strony internetowej studia Respawn, co sugeruje, że oba stanowiska dotyczą podobnego projektu.

Ujawnienie ogłoszeń jest zaskakujące. Bo chociaż pierwsza gra z serii Star Wars Jedi, Upadły Zakon, ukazała się w 2019 roku, podczas gdy jej kontynuacja, Ocalały, została wydana zaledwie kilka miesięcy temu, 28 kwietnia, na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC.

Star Wars: Jedi 3 powstanie?

O tym, że kontynuacja Ocalałego będzie, raczej nikt nie miał wątpliwości. Gra została oceniona wysoko i sprzedaż również zadowala EA. Zatem kwestia kolejnej odsłony wydaje się być oczywistością. Dziwi jednak fakt, że tak szybko EA zaczyna rekrutować do nowego projektu.