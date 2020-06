Star Wars: Jedi Temple Challenge - pierwsze dwa odcinki już w sieci. Fani zachwyceni

Star Wars Kids - profil YouTube

Po krótkim opóźnieniu w stosunku do pierwotnie planowanej daty premiery, pierwsze odcinki Star Wars: Jedi Temple Challenge, programu w stylu teleturnieju dla dzieci, są już dostępne do obejrzenia online. W całości i za darmo można je zobaczyć na YouTube. Podobnie jak Legends of the Hidden Temple show pozwala młodym zawodnikom pochwalić się umiejętnościami i walczyć o nagrody. Aktor Ahmed Best powrócił do świata Gwiezdnych wojen jako gospodarz serialu, po raz pierwszy od czasu premiery ostatniego z prequelu. Best wciela się w mistrza Jedi o imieniu Kelleran Beq. Sam Witwer, głos Dartha Maula z serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów, teraz użyczył swojego głosu Ciemnej Stronie Mocy podczas wyzwania. Best prowadzi graczy przez trzy rundy prób, dzięki którym mogą oni stać się Jedi. Zobaczcie pierwsze epizody nowego show:

Debiut Jedi Temple Challenge przeniósł franczyzę na niezbadane terytorium. LucasFilm znalazł sposób na połączenie mitologii kanonicznej ze światem rzeczywistym (i tak na przykład postać Besta jest całkowicie kanonicznym Jedi). Wygląda na to, że młodsi (i nie tylko!) fani są programem zachwyceni, o czym świadczą pozytywne oceny i entuzjastyczne reakcje. Zobaczcie przykładowe opinie z Twittera:

