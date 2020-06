Hawkeye najcenniejszym bohaterem Avengers? Zaskakujące wyniki badania

Marvel Studios

Hawkeye zadebiutował w Kinowym Uniwersum Marvela w 2011 roku, kiedy to Jeremy Renner po raz pierwszy chwycił po łuk w filmie Thor. Jeszcze wtedy była to rola epizodyczna, ale rok później na dużym ekranie Clint Barton szalał w filmie Avengers. Renner do tej pory wcielał się w swoją postać pięciokrotnie, ostatnio w filmie Avengers: Koniec gry. Doczeka się też serialu na Disney+ i nic dziwnego, bo jest to najbardziej... dochodowa postać w MCU.

Wyniki badania oczywiście zaskakują, bo choć fani tęsknili za postacią przy okazji Avengers: Wojna bez granic, to jednak zawsze facetowi z łukiem jest trudniej w starciu z mocarnymi ludźmi i bogami. Badanie przeprowadzone przez Film Franchise Showdown zbadało MCU pod kątem recenzji filmów, zgromadzonych sum w box office oraz nominacji do prestiżowych nagród. Wyniki wykazały, że Hawkeye jest najcenniejszym bohaterem z największym współczynnikiem ROI – Return Of Investment (tłum. Zwrot Inwestycji). Postać Bartona ma wynik 5,3. Oznacza to, że na każdego dolara wyłożonego na film, postać ta zarabia właśnie wyżej wymienioną liczbę.

fot. Disney+ / Marvel / comicbook.com

W pierwszej piątce takiego zestawienia znajdują się:

5. Iron Man

4. Kapitan Ameryka

3. Czarna Wdowa

2. Star-Lord

1. Hawkeye

W przypadku postaci Hawkeye'a wzięto też pod uwagę filmie Avengers: Wojna bez granic, w którym nie pojawia się osobiście, ale został wspomniany i to wystarczyło. Sukces finansowy tej produkcji na pewno przyczynił się do tak wysokiej lokaty w zestawieniu. Serial Hawkeye ma zadebiutować na Disney+ w 2021 roku.