Star Wars: KOTOR - Darth Revan doczeka się nowej figurki. Zobaczcie zdjęcia

fot. Hasbro

Reklama

Firma Hasbro zapowiedziała figurkę przedstawiającą Dartha Revana z gry Star Wars: Knights of the Old Republic. Co ciekawe, nie będzie ona zbyt kosztowna, bo jej cena to zaledwie 16,99$, a więc około 70 zł. W zestawie, poza samą figurką, którą można ustawić w różnych pozach, znajdą się także dwa miecze świetlne w kolorze czerwonym oraz fioletowym.

Zamówienia przedpremierowe wystartowały 22 lipca, ale na debiut tego produktu trzeba będzie trochę zaczekać. Premierę zaplanowano dopiero na wiosnę 2024 roku.

Star Wars: KOTOR - figurka Dartha Revana od Hasbro [ZDJĘCIA]

Darth Revan - figurka

Ciekawą informację na temat Revana ujawnił niedawno John Gallagher, art director pracujący nad pierwszym KOTOR. W rozmowie z io9 przyznał, że twórcom zależało przede wszystkim na atmosferze tajemnicy.

Miał być tajemniczy, tak by nie dało się rozpoznać czy jest mężczyzną czy kobietą, z nieprzeniknioną maską. Chcieliśmy zrobić szczeliny na oczy jak u Mandalorianina, ale w bardziej plemiennym stylu. Szukałem inspiracji pośród plemion środkowoafrykańskich z XVI, XVII i XVIII wieku. Połączyłem to z motywami z Gwiezdnych Wojen i Revan powstał w około 20 minut. Zrobiłem jeden szkic, a potem jeden szkic markerem i korektę koloru. Wtedy pomyślałem: mamy to.

Star Wars: Knights of the Old Republic to gra RPG z 2003 roku. Produkcja spotkała się z uznaniem krytyków i rok później na rynek trafił jej sequel. We wrześniu 2021 zapowiedziano, że powstanie remake pierwszego KOTOR, ale od tego czasu nie doczekaliśmy się żadnych nowych informacji, a aktualny stan projektu jest niejasny.