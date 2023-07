Invincible Presents: Atom Eve - zwiastun. Bohaterka Niezwyciężonego doczeka się swojej gry

fot. Skybound Games

Atom Eve, jedna z bohaterek Niezwyciężonego, która niedawno doczekała się odcinka specjalnego, otrzyma również grę. Produkcja Invincible Presents: Atom Eve, będzie przedstawicielem gatunku visual novel, co oznacza, że zabawa skupi się przede wszystkim na poznawaniu historii. Nie zabraknie jednak pewnych urozmaiceń w postaci wyborów moralnych, które mają mieć wpływ na prezentowane wydarzenia oraz turowego systemu walki. Wszystko to w oprawie, która ma przypominać "ożywiony" komiks.

Invincible Presents: Atom Eve - zwiastun gry

Wciel się w Atom Eve i przejmij kontrolę nad swoją drogą, jako jedna z najpotężniejszych superbohaterek w uniwersum Niezwyciężonego! Odkryj tajemnicę i pogódź niebezpieczeństwa i obowiązki superbohatera z wyzwaniami codziennego życia - czytamy w opisie na Steamie.

Za Invincible Presents: Atom Eve odpowiada studio Terrible Posture Games, a wydawcą jest firma Skybound Games. Gra ma zadebiutować w 2023 roku na PC (Steam), ale dokładna data nie została jeszcze ujawniona.

Invincible Presents: Atom Eve