Star Wars - kto miał być złoczyńcą serialu o Obi-Wanie? To postać znana z Legend

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nowy kanon Star Wars czerpie pełnymi garściami ze starego, który obecnie nazywany jest Legendami. Przenoszone są postacie, miejsca, pojazdy i różne fabularne detale. Najwyraźniej taki plan miał być również zastosowany przy serialu o Obi-Wanie Kenobim.

Według portalu The Illuminerdi złoczyńcą w serialu miała być postać znana jako A'Sharad Hett. W czasach Wojen Klonów był mistrzem Jedi, który jako generał prowadził swoich żołnierzy na pierwszej linii frontu. Przyjaźnił się z Anakinem Skywalker i przeżył czystkę Imperatora wywołaną przez rozkaz 66. Urodził się na Tatooine, gdzie żył wśród Ludzi Pustyni. Po wojnie powrócił i stał się silnym przywódcą kilku klanów tzw. Tuskenów, których chciał wykorzystać do walki z Imperium.

Ciekawie się zrobiło w historii, gdy Ludzie Pustyni Hetta dotarli do granic pewnej farmy Owena Larsa. Tam bowiem zostali zatrzymani przez Obi-Wana Kenobiego, który wierzył, że Hett jest zbyt bliski Ciemnej Strony Mocy. Prosił go, aby zaprzestał krucjaty przeciwko zwykłym ludziom, ale nie chciał go słuchać, ponieważ mieszkańcy farm zabijali Ludzi Pustyni. To doprowadziło do walki na miecze świetlnej, którą Hett przegrał.

Kim jest Darth Krayt?

Najbardziej fascynującą historią Hetta jest ta ze starych komiksów Star Wars: Dziedzictwo, które rozgrywały się 130 lat po wydarzeniach z części IV Gwiezdnej Sagi. Tam też Hett stał się Sithem o imieniu Darth Krayt, który po latach wojen stał się władcą nowego Imperium Sithów - rządził przez siedem lat.

Oczywiście to wszystko miało miejsce w komiksach ze starego kanonu Star Wars i nie oznacza, że jest plan przeniesienia tej fabuły w skali 1 do 1. Jednak wiele interesujących cech postaci i detali historii mogło znaleźć się w serialu. Podkreślamy "mogło", ponieważ wiemy, że serial o Obi-Wanie Kenobim został opóźniony o kilka miesięcy, aby dopracować historię i scenariusze. Według nieoficjalnych informacji z powodu zbytniego podobieństwa do The Mandalorian, ponieważ część fabuły skupiała się na ochronie Luke'a Skywalkera. Dlatego też nie wiadomo, czy pojawienie się tego złoczyńcy nadal jest w planach.

Całą informację traktujemy jako plotkę. Źródło jest wiarygodne, ale na obecnym etapie projekt przechodzi zmianę i wszystko może iść w zupełnie innym kierunku. Dla porównania sytuacji według oryginalnej wizji na część VII czarnym charakterem miała być kobieta Sith zwana Darth Talon, również znana z Legend, a potem wszystko uległo zmianie.

Czy taki przeciwnik dla Obi-Wana Kenobiego w serialu to coś, co fani przyjęliby z aprobatą? Dajcie znać w komentarzach.

Prace na planie mają ruszyć w styczniu 2021 roku.