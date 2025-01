Kto zagra Matkę Gothel w aktorskim remake'u Zaplątanych? To gwiazda MCU - fani chcieli ją od początku

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney

Od jakiegoś czasu wiadomo, że powoli powstaje aktorski film na podstawie kultowej animacji Zaplątani. Co jakiś czas w sieci pojawiają się nowe plotki i doniesienia na temat produkcji. Daniel Richtman, znany scooper, którego informacje często się sprawdzały, mówił w przeszłości o tym, że Florence Pugh mogłaby się wcielić w Roszpunkę. Z kolei Zachary Levy, czyli głos Flynna z animacji, polecił na aktorskie wcielenie swojego bohatera Timotheego Chalameta.

Z nowymi doniesieniami przychodzi znów Daniel Richtman. Jego zdaniem Disney planuje w roli Matki Gothel obsadzić Kathryn Hahn. Jeśli ta informacja się sprawdzi, to z pewnością wielu fanów będzie zadowolonych. Gwiazda To zawsze Agatha wielokrotnie pojawiała się wśród życzeń obsadowych wielu z nich. A co Wy sądzicie o potencjalnym wyborze tej aktorki?

Aktorski film Zaplątani - co wiadomo?

Na ten moment nie wiemy praktycznie nic o live-action Zaplątanych. Jedynie tyle, że najnowszą wersję scenariusza napisała Jennifer Kaytin Robinson, które ma na koncie hit Netflixa Zróbmy zemstę i odpowiada za reboot kultowego horroru Koszmar minionego lata. Nie pojawiły się jeszcze żadne informacje o castingu i fabule. Możemy się jednak domyśleć, że historia będzie bardzo zbliżona do animowanej wersji.

