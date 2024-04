Star Wars Outlaws - w produkcji Ubisoftu pojawi się kultowa gra karciana znana z Gwiezdnych Wojen

fot. Marvel

Star Wars Outlaws, czyli nadchodząca gra w świecie Gwiezdnych Wojen od Massive Entertainment i Ubisoftu, doczekała się klasyfikacji wiekowej od Entertainment Software Rating Board. Dzięki temu do sieci trafiła interesująca informacja, z której wynika, że w produkcji pojawi się słynna, fikcyjna gra karciana: Sabacc, której historia sięga aż 1983 roku, bo po raz pierwszy usłyszeliśmy o niej za sprawą powieści Lando Calrissian i Myśloharfa Sharów. Co więcej, opis wyraźnie wskazuje na to, że rozgrywki nie będą toczyć się jedynie w tle czy podczas scenek przerywnikowych. Wręcz przeciwnie - gracze będą mogli wziąć w nich aktywny udział i obstawiać wirtualną walutę.

Star Wars Outlaws - premiera gry została zaplanowana na 30 sierpnia 2024 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. To pierwsza produkcja w uniwersum Gwiezdnych Wojen z w pełni otwartym światem.