Star Wars - Padme chciała zabić Anakina? Natalie Portman komentuje starą plotkę

fot. materiały prasowe

Reklama

Teorie i plotki pojawiły się po publikacji niewykorzystanego szkicu koncepcyjnego z filmu Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów, który obrazował spotkanie Padme Amidali z Anakinem Skywalkerem na Mustafarze. Widzimy na grafice, że Padme ma w ręku nóż, więc tym samym zaczęły się dyskusje o tym, że przybyła tam, aby zabić swojego męża. Tym samym jej zdrada miałyby zupełnie inny wpływ na ostateczną przemianę Anakina w Dartha Vadera.

fot. materiały prasowe

Star Wars - Padme chciała zabić Anakina?

Natalie Portman w rozmowie z Vanity Fair podczas promocji filmu Obsesja została o to zapytana. Czy w ogóle taka opcja podczas tworzenia części trzeciej była brana pod uwagę?

- Nie było to brane pod uwagę. Jest to naprawdę fajny pomysł, ale nie.

A tak aktorka wspomina pracę nad trylogią prequeli Star Wars:

- Bycie częścią Gwiezdnych Wojen przez tyle lat było ważną częścią mojego życia. Zrobiłam pierwszą część, gdy miałam 16 lat, a tę ostatnią, gdy miałam 22 lata. Praca z green screenem była naprawdę szalona. To sprawiało wrażenie naprawdę rzadkiej formy aktorstwa. Można to porównać do tego, jak jesteś dzieckiem i udajesz, że lodówka jest twoim statkiem kosmicznym. W takim wypadu nie tworzysz świata tylko wewnątrz siebie, ale też wokół siebie.

Przypomnijmy, że niedawno Natalie Portman wyraziła chęć i otwartość na powrót do Gwiezdnych Wojen. Nikt jednak na ten moment jej tego nie zaproponował.