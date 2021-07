Star Wars: Rogue Squadron - Patty Jenkins o postępach i współpracy z Lucasfilm

materiały prasowe

Szczegóły filmu Star Wars: Rogue Squadron nie są znane. Wiemy jedynie, że ma on inspirować się cyklem książkowym X-Wingi Michaela A. Stackpole'a, który należał do starego kanonu Star Wars. Bohaterami będą piloci myśliwców walczący na pierwszej linii frontu.

Za kamerą stanie Patty Jenkins, która w rozmowie z The Hollywood Reporter zdradziła, że scenariusz do filmu jest kończony i powoli zbierana jest ekipa. Dodała, że praca z Lucasfilm jest czymś zupełnie innym, a także, że prace są dość zaawansowane.

Idzie niesamowicie. Byłam z tym projektem przez sześć miesięcy, zanim zostało to ogłoszone, więc jesteśmy w to mocno zaangażowani. Kończymy scenariusz, tworzymy ekipę i wszystko idzie bez przeszkód. Jestem bardzo podekscytowana tą historią i tym, że tworzymy kolejny rozdział Gwiezdnych Wojen, co jest ogromną odpowiedzialnością i okazją do rozpoczęcia nowych rzeczy. Pod tym względem jest to naprawdę ekscytujące.

Jenkins dodała także, że ma dość silny związek osobisty z tym filmem, ponieważ jej ojciec był pilotem Sił Powietrznych. Dodała, że jest "dość wolna" jeśli chodzi o kreatywne decyzje i realizowanie swojej wizji, ale ciągle prowadzi rozmowy przez telefon lub Zooma z osobami decyzyjnymi z Lucasfilm, aby doskonale wiedzieć, dokąd to wszystko zmierza i jak to działa w ramach uniwersum. Prace na planie mają ruszyć pod koniec 2021 roku lub na początku 2022 roku. Będzie to pierwszy film ze świata Star Wars od zakończenia Gwiezdnej Sagi z częścią IX.

fot. materiały prasowe

Star Wars: Rogue Squadron - premiera zaplanowana jest na 22 grudnia 2023 roku.