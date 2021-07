Star Wars: Rogue Squandron - reżyserka filmu o inspiracjach książkami z cyklu X-Wingi

Star Wars: Rogue Squadron to pierwszy film osadzony w świecie Gwiezdnych Wojen od czasu Skywalker. Odrodzenie. Za kamerą ma stanąć Patty Jenkins (Wonder Woman), a wojenna historia ma w pełni skupić się na pilotach myśliwców. Nic więcej nie wiadomo, acz plotki mówiły, że historia może być osadzona po części IX.

Swego czasu Patty Jenkins pisała na Twitterze, że inspiracją dla filmu jest książkowy cykl X-Wingi autorstwa Michaela Stackpole'a, który należy do starego kanonu Gwiezdnych Wojen. Jego książki są uważane za jedne z najlepszych i świetnie wprowadzały czytelnika w świat wojny z perspektywy kokpitu myśliwca. Jenkins ponownie mówiła o tych inspiracjach w rozmowie z Associated Press.

- Jestem zakochana we wszystkich trzech projektach, które mam w planach. Z całą pewnością następny będzie Rogue Sqadron, ale jestem też podekscytowana. Książki Michaela Stackpole'a oraz gry o eskadrze Łotrów to historie, które trzeba uhonorować. Jednocześnie trzeba je wprowadzić do nowej ery, ponieważ musimy opowiedzieć nową historię. Dlatego staramy się mieszać najlepsze elementy z każdego miejsca i stworzyć świetny film o pilotach myśliwców, który zawsze chciałam zrobić. Jest to dużo elementów, które starasz się połączyć, ale jednocześnie próbuje zachować prostotę historii