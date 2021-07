Star Wars: The Old Republic z nowym dodatkiem. Zapowiedziano Legacy of the Sith

EA

MMORPG zatytułowane Star Wars: The Old Republic zadebiutowało w 2011 roku i niedługo, z okazji swoich 10. urodzin, doczeka się kolejnego rozszerzenia. To zatytułowane będzie Legacy of the Sith i zostanie udostępnione za darmo dla wszystkich graczy. Twórcy zapewniają też, że to dopiero początek świętowania okrągłych urodzin ich dzieła.

W rozszerzeniu zostanie zwiększony maksymalny poziom do 80. Wprowadzone zostaną też Style Walki, czyli mechanika pozwalająca na dobieranie zdolności z innych klas - jako przykład podano rycerzy Jedi, którzy korzystają z Ciemnej Strony Mocy. Można spodziewać się, że otworzy to zupełnie nowe możliwości taktyczne. Listę nowości domykają też kolejne wyzwania czekające na graczy.

Legacy of the Sith będzie kontynuacją dynamicznej fabuły Gwiezdnych Wojen, w której gracze zostaną wysłani z militarną misją zabezpieczenia newralgicznej planety dla ich frakcji. W trakcie misji odkryją ostateczny plan renegata Sithów - Darth Malgusa - czytamy w komunikacie prasowym dotyczącym dodatku.

Zobaczcie też zapis transmisji, w której trakcie ujawniono Legacy of the Sith.