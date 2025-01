Jeden z najlepszych aktorów w Star Wars. Gwiazda Barbie zagra w filmie kinowym!

Lucasfilm

Najważniejsze portale branżowe potwierdzają, więc to nie jest plotka. W filmie Gwiezdne Wojny w reżyserii Shawna Levy'ego (Deadpool & Wolverine) główną rolę zagra Ryan Gosling! Potwierdzono, że obecnie negocjuje szczegóły kontraktu.

Zatrudnienie Ryana Goslinga jest pierwszą taką sytuacją w historii franczyzy, że główną rolę zagra prawdziwa gwiazda z najwyższej półki Hollywood. W każdym filmie i serialu, nawet w tych ostatnich, zawsze były to mniej znane nazwiska. Jedynym wyjątkiem jest drugoplanowa rola Liama Neesona w Mrocznym widmie, który w tamtych latach po nagradzanej roli w Liście Schindlera dopiero stawał się gwiazdą.

Ryan Gosling w Star Wars

Poza informacją o angażu Ryana Goslinga dziennikarze Deadline, Variety oraz The Hollywood Reporter nie poznali absolutnie żadnych szczegółów filmu. Lucasfilm wzmocnił pilnowanie swoich tajemnic związanych z kinowymi produkcjami. Jedyne, co wiadomo, to że Star Wars reżysera jest zamkniętą historią rozpisaną na jeden film. Nie wiadomo nawet, w jakim okresie fabuła została osadzona.

Czytamy, że zainteresowanie rolą w Star Wars wyszło ze strony samego Ryana Goslinga. To sprawiło, że projekt nabrał większego znaczenia i priorytetu dla reżysera Shawna Levy'ego oraz Lucasfilmu. W związku z jego angażem będzie to następny reżyserski film Levy'ego i kolejne Gwiezdne Wojny, do których rozpoczną się zdjęcia na planie. Plan jest na to, by prace ruszyły jesienią 2025 roku.

Shawn Levy wyreżyseruje, a autorem scenariusza jest Jonathan Tropper. Najbardziej znany jest z seriali, które pisał i tworzył: Banshee oraz Wojownik. Panowie wspólnie pracowali wcześniej przy hicie Netflixa Projekt Adam.

Pierwszym od 2019 roku filmem Star Wars w kinach jest Mandalorian and Grogu. Premiera 22 maja 2026 roku.