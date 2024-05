Oto bohaterowie Star Wars: Skeleton Crew. Nie wszyscy są ludźmi

Lucasfilm

Reklama

Do sieci trafiło zdjęcie jednego z oficjalnych produktów, które będą w sklepach w okolicach premiery serialu Star Wars: Skeleton Crew. Ostatnio w przypadku wielu projektów filmowych i serialowych w taki sposób do sieci wyciekają pierwsze zdjęcia i grafiki. Tutaj przede wszystkim widzimy młodych bohaterów historii, którzy zagubią się w nieznanej galaktyce.

Star Wars: Skeleton Crew - zdjęcie

Zgodnie z zapowiedziami w centrum mamy czwórkę dzieci. Jednakże jedno z nich nie jest człowiekiem, ale wygląd powinien kojarzyć się wielbicielom filmów Star Wars. Wydaje się, że jestt on Ortolanem, czyli pochodzi z tej samej rasy, co sławny muzyk Max Rebo. Na pewno pamiętacie go z jego występów u Jabby w Powrocie Jedi. Potem powrócił i grał w mieście, w którym przebywał Boba Fett w serialu Księga Boby Fetta.

https://x.com/MyTimeToShineH/status/1792241224805482593

Star Wars: Skeleton Crew - o czym jest serial?

Historia ma skupić się na czwórce dzieci, który podczas drogi do domu na rodzinną planetę dokonują szokującego odkrycia. To zdarzenie sprawia, że gubią się w niebezpiecznej i nieznanej galaktyce.

Z tego, co wiemy, dzieciakom ma towarzysz postać grana przez Jude'a Lawa. Twórcą jest Jon Watts (trylogia przygód Spider-Mana w MCU), który ujawnił swego czasu, że ich inspiracją jest kultowy film przygodowy Goonies.

Sam reżyser zdradził, że premiera serialu nastąpi w okolicach świąt Bożego Narodzenia. A tak wyglądał Max Rebo.

fot. materiały prasowe

Gwiezdne Wojny - najlepsi bohaterowie. Miejsca 28.-1. [RANKING]