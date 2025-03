Walton Goggins i Pedro Pascal kontra nieproszony gość. Zwiastun The Uninvited

fot. materiały prasowe

The Uninvited to połączenie dramatu i komedii, wyreżyserowane przez Nadię Conners, która jest także autorką scenariusza. Producentami są zaś Ross Clarke, Carlos Cuscó, Rosie Fellner i Ariel Taboada. Po raz pierwszy pokazano film na zeszłorocznym festiwalu South by Southwest, a już tej wiosny trafi do regularnej dystrybucji. Foton Distribution opublikowało właśnie zwiastun nadchodzącej produkcji.

The Uninvited – zwiastun

The Uninvited – fabuła, obsada, data premiery

Nieznajomy wprasza się na imprezę małżeństwa – Rose i Sammy'ego, powodując chaos i następującą po nim komedię pomyłek.

W obsadzie filmu znaleźli się Walton Goggins (Biały Lotos), Pedro Pascal (The Last of Us), Elizabeth Reaser, Rufus Sewell, Eva de Dominici, Lois Smith, Kate Comer, Annie Korzen i Emma West.

Premiera The Uninvited w Stanach Zjednoczonych została zaplanowana na 9 maja. Na razie nie ma informacji odnośnie daty premiery w Polsce i czy film trafi do kin, czy na streaming.