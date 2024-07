Tak wyglądają bohaterowie Star Wars: Skeleton Crew. Nadchodzą kosmiczni Goonies

fot. materiały prasowe // Disney+

Standardem w Hollywood stało się, że o największych tytułach dowiadujemy się najpierw z produktów, które trafiają w USA do sprzedaży, a które są związane z danymi filmami i serialami. Tak samo jest teraz ze Star Wars: Skeleton Crew. Jeden z fanów w Stanach Zjednoczonych odkrył oficjalną rzecz w sprzedaży, którą można powiesić w domu. Dzięki tej grafice mamy pierwsze naprawdę wyraźne spojrzenie na to, jak wyglądają młodzi bohaterowie tej historii. Nie ma tutaj postaci Jude'a Lawa, który jak wiemy, im towarzyszy. Nie wiadomo, z czym związane są czaszki i kim jest droid w tle.

Star Wars: Skeleton Crew - grafika

fot. x.com/anabelle_dawn/

Star Wars: Skeleton Crew - co wiemy?

Jon Watts, twórca serialu, zapowiadał, że projekt utrzymany jest w stylu klasycznego hitu kina przygodowego Goonies, w którym to grupa dzieciaków szukała skarbu piratów. W serialu Star Wars wiemy, że grupa dzieciaków gubi się w nieznanej galaktyce i będzie starać się wrócić do domu. Ma im w tym pomóc postać grana przez Jude'a Lawa. To są jedyne informacje o fabule, jakie ujawniono.

Wiemy też, że historia rozgrywa się w czasach The Mandalorian. Ta inna galaktyka może być tym, co poznaliśmy w serialu Ahsoka, czyli kompletnie nieznanym i niezbadanym rejonem, który mielibyśmy odkrywać z bohaterami.

Star Wars: Skeleton Crew - premiera ma odbyć się w grudniu 2024 roku. Dokładna data nie jest znana.