MCU bez nowego Wolverine'a. To może być dowód innego planu Marvela

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

W finałowym zwiastunie filmu Deadpool & Wolverine widzieliśmy, że Dafne Keen powraca do roli Laury/X-23 z jednego z najlepszych produkcji komiksowych w historii, czyli Logan: Wolverine. Najnowszy post aktorki na Instagramie wywołał falę spekulacji, teorii i komentarzy, a nawet dużo osób traktuje to jako dowód nowego planu Marvela na postać Wolverine'a. Każdy wysnuł wniosek, że post aktorki miałby sugerować, że to jej Laura zostanie oficjalną postacią Wolverine'a w MCU - jak wiemy w komiksach przyjęła to miano po Loganie. Według teorii to miałoby być rozwiązanie problemu, że nikt sobie nie wyobraża kogokolwiek innego niż Hugh Jackmana w roli Logana. A Laura znana jako X-23 jest bardzo lubiana przez wielbicieli Marvela po filmie Logan. Na razie to jest spekulacja - nikt nie potwierdził, że taki jest plan.

Dafne Keen jako Wolverine

Deadpool & Wolverine - Dafnee Keen o powrocie

W rozmowie z Entertainment Weekly aktorka mówi, że inspiracją dla niej był Andrew Garfield i to właśnie pomogło jej utrzymać tajemnicę jej powrotu w Deadpool & Wolverine, którą ujawniono dopiero w finałowym zwiastunie.

- Byłam o to pytana w każdym wywiadzie i musiałam kłamać. Było to bardzo zabawne - wspomina.

Keen mówi, że po sukcesie Logan: Wolverine były plany na film o jej postaci Laury/X23. Dyskutowano o nim na etapie scenariusza, ale potem projekt został skasowany, gdy Disney kupił 21st Century Fox.

Mówi też o przygotowaniach do roli i - być może - zapowiada kostium Wolverine'a, w którym zobaczymy Laurę, ale jednoznacznie nie wiadomo, czy do tego się odnosi.

- Długo jej nie szukałam w sobie. Ona po prostu tu jest. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam do roli, to trening kaskaderski. Zanim jeszcze zaczęliśmy kręcić. Potem nałożyłam kostium i powiedziałam sobie: Ona wróciła! Od razu przeszliśmy do bardzo intensywnej sceny. Trochę panikowałam. Jak tylko powiedzieli: "akcja!", czułam się, jakbyśmy znów kręcili Logana. Jakby te osiem lat w ogóle nie minęło.

Według kilku rzetelnych insiderów z branży Laura to nie jest cameo w Deadpool & Wolverine, ale bardziej rola drugoplanowa, która jest ważna dla fabuły.

Deadpool & Wolverine

A tak powrót Dafne Keen komentuje producentka Wendy Jacobson:

- To interesujące, bo cameo nie jest słowem, którego używamy w kontekście naszego filmu. Wszystko jest napędzane przez historię. Jeśli ktoś się pojawia się na ekranie, ich wątek ma początek, środek i koniec. Pojawienie się Dafne dało filmowi prawdziwą emocjonalną siłę i wydźwięk

Wspomina, że piękne było pierwsze spotkanie Hugh Jackmana z Dafne Keen, bo nie widzieli się od lat. Od razu odnaleźli wspólny język.

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca w kinach.

