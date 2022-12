Star Wars: Skeleton Crew - przeciek sugeruje szczegóły fabuły. To geneza znanych użytkowniczek Mocy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe // Disney+

Star Wars: Skeleton Crew z problemami? Tak twierdzi Jason Ward z niezawodnego Making Star Wars. Jest on najlepszym źródłem informacji o Gwiezdnych Wojnach i jego doniesienia zawsze się sprawdzają.

Twierdzi on, że na planie było sporo problemów; członkowie ekipy byli sfrustrowani, wielu odchodziło i trzeba było ich zastępować. Według jego informatora z kręgów ludzi tam pracujących wymogi pracy nad Skeleton Crew były trudniejsze i bardziej problematyczne, niż przy wszystkich serialach Star Wars razem wziętych. Harmonogram prac był zbyt długi, a ekipa czuła, że twórcy nie okazują im szacunku, a wręcz traktują ich jako kogoś, kogo można się bez problemu pozbyć. Jego źródło jednak podkreśla, że to nie powinno wpłynąć na jakość serialu, bo pomimo trudności na planie, wszyscy profesjonalnie podeszli do tematu.

Skeleton Crew - co wiemy?

Według nowych informacji Jude Law wciela się w nauczyciela, który podróżuje statkiem z grupą dzieci. Nie wiadomo, czy stara plotka o tym, że jest on Jedi, a oni jego uczniami, się potwierdzi. W doniesieniach Warda nic na ten temat nie ma. Jako że projekt jest porównywany do Goonies, według niego bohater Lawa w jakiejś części przypomina Brana z kinowego hitu.

Dziennikarz dodaje, że widział koncepty masek różnych kosmitów, więc fani Star Wars oczekujący więcej nieludzi, powinni być zadowoleni. Mamy oczekiwać Weequayów, Baradasów, mieszkańców Mon Calarami oraz Rodian.

Do tego nowe informacje, do jakich dotarł, sugeruje, że serial opowie o genezie Sióstr Nocy. Do tej pory postacie związane z nimi widzieliśmy w Wojnach Klonów, bo są to użytkowniczki Mocy z Dathomiry. Jednak te Siostry Nocy mają być mniej czarownicami z tej animacji, a bardziej tym, co znamy z książek. Prawdopodobnie może to mięć związek z tym, że akcja rozgrywać się ma w nowej, nieznanej wcześniej części galaktyki. Tam mieszkańcy mają inne postrzeganie Mocy.

Skeleton Crew - premiera w 2023 roku w Disney+.