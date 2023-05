Star Wars: Skeleton Crew – ujawniono liczbę odcinków serialu. Z ilu będzie składał się 1. sezon?

Lucasfilm

Star Wars: Skeleton Crew to nadchodzący serial tworzony przez Jona Wattsa i Christophera Forda. Z nowego wpisu na stronie WGA dowiadujemy się, że pierwszy sezon będzie składał się z ośmiu odcinków. Tyle samo mają inne seriale z serii Gwiezdnych Wojen, takie jak The Mandalorian, Ahsoka i The Acolyte.

Star Wars: Skeleton Crew – o czym jest?

Skeleton Crew koncentruje się na grupie dzieciaków, które uciekają z rodzinnej planety, a potem gubią się w galaktyce i próbują odnaleźć drogę do domu. W roli głównej pojawi się Jude Law.

W wywiadzie dla ComicBook.com prezeska Lucasfilm (firmy produkującej serial), Kathleen Kennedy powiedziała:

Jon Watts przyszedł do mnie, bardzo chcąc zrobić w Gwiezdnych Wojnach coś w stylu Goonies. Rzecz jasna, że powiedziałam tak. To {pomysł na serial} po prostu rozwinęło się z zapału do opowiedzenia historii w tej przestrzeni.

Star Wars: Skeleton Crew ma zadebiutować na Disney+ jeszcze w 2023 roku. Nie ujawniono jednak konkretnej daty premiery. Prócz Jude'a Law w obsadzie pojawi się tez Kerry Condon, natomiast w dziecięcych rolach wystąpią: Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter i Robert Timothy Smith.